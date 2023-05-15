Шесть игроков покинут "Крылья Советов" по окончании сезона

Сразу шесть игроков самарских «Крыльев Советов», с большой долей вероятности, покинут команду по окончании сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о голкипере Иване Ломаеве, защитниках Александре Солдатенкове, Романе Евгеньеве и Юрие Горшкове, полузащитнике Романе Ежове и нападающем Владиславе Шитове.