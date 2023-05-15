Бускетс вышел на 2-е место в истории «Барселоны» по количеству трофеев

Бускетс вышел на второе место в истории «Барселоны» по количеству трофеев
«Барселона» накануне гарантировала себе звание чемпиона Испании. Это произошло за четыре тура до окончания сезона Ла Лиги. Каталонцы оторвались от мадридского «Реала» на 14 очков.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс завоевал 32-й трофей в карьере. Он повторил достижение Андреаса Иньесты. Рекорд принадлежит Лионелю Месси (35).
Трофеи Бускетса: Лига чемпионов (3), клубный чемпионат мира (3), чемпионат Испании (9), Суперкубок Европы (3), кубок и Суперкубок Испании – по 7.
Ранее «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Серхио Бускетса по окончании нынешнего сезона. В СМИ появлялась информация, что Бускетс вместе с Лионелем Месси и Жорди Альбой в июле 2023 года присоединится к саудовскому «Аль-Хилялю».