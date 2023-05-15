$77.20+1.3284.25+1.36

«ПСЖ» может разорвать контракт с Неймаром или обменять его в «Ман Сити» на Бернарду Силву

Французский «ПСЖ» настроен расстаться с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром
© Чемпионат.com

По информации источника, «ПСЖ» хочет избавиться от бразильской звезды. Руководство парижан во главе с футбольным советником Луишем Кампушем рассматривает различные варианты потенциального ухода Неймара. «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду как с правом выкупа, так и без него, а также рассмотреть вариант с продолжением выплаты зарплаты бразильцу, если тот уйдёт в другой клуб на правах аренды. Также не исключён вариант расторжения контракта.

Кампуш хочет предложить Неймара «Манчестер Сити» в обмен на Бернарду Силву, чтобы не платить за португальца. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» также претендуют на бразильца, однако лондонцы не готовы платить ему его зарплату в полном объёме.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий