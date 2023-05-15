«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром

По информации источника, «ПСЖ» хочет избавиться от бразильской звезды. Руководство парижан во главе с футбольным советником Луишем Кампушем рассматривает различные варианты потенциального ухода Неймара. «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду как с правом выкупа, так и без него, а также рассмотреть вариант с продолжением выплаты зарплаты бразильцу, если тот уйдёт в другой клуб на правах аренды. Также не исключён вариант расторжения контракта.