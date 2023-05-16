Аллегри поддержал Погба после полученной травмы в матче с «Кремонезе»

Мы сожалеем, потому что у него всё шло довольно хорошо. Он многим пожертвовал, и теперь ему придётся восстанавливаться, потому что он почувствовал боль в четырёхглавой мышце. Поль – взрослый человек, у него трое детей, и ему по силам преодолеть эту травму. Когда вы начинаете игру в стартовом составе после всего этого, риск увеличивается. Мы будем ждать его», – приводит слова Аллегри Goal.