Президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова передает Daily Mail.

© Lenta.ru

«Мы сделаем все возможное ради возвращения Лео Месси в "Барселону"», — заявил Лапорта. Он отметил, что уже ведется работа над составом на следующий год, и выразил надежду, что получится усилить команду.

Ранее стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.