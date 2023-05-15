«Я тебе башку снесу»: Фернандо Торрес удален за потасовку с экс-одноклубником

Главный тренер юношеской команды «Атлетико» Фернандо Торрес был удален с поля за угрозы и толчки в адрес наставника «Реала» Альваро Арбелоа.

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Вчера команды играли друг против друга в четвертьфинале Кубка Испании U-19. Стоит отметить, что оба специалиста в бытность игроками выступали за «Ливерпуль».

39-летний Торрес получил красную карточку за то, что толкнул своего коллегу. Также Торрес пообещал, что «снесет голову» Арбелоа. Альваро ответил: «Начинай, когда захочешь», утверждает Relevo.

Главный судья матча отправил Торреса отдыхать, а Арбелоа показал желтую карточку.

Игра завершилась со счетом 2:2, но по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Реал».

Ранее сообщалось, что болельщики «Эспаньола» накинулись на игроков «Барселоны», праздновавших чемпионство в Ла Лиге.