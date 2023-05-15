«Я тебе башку снесу»: Фернандо Торрес удален за потасовку с экс-одноклубником
Главный тренер юношеской команды «Атлетико» Фернандо Торрес был удален с поля за угрозы и толчки в адрес наставника «Реала» Альваро Арбелоа.
Вчера команды играли друг против друга в четвертьфинале Кубка Испании U-19. Стоит отметить, что оба специалиста в бытность игроками выступали за «Ливерпуль».
39-летний Торрес получил красную карточку за то, что толкнул своего коллегу. Также Торрес пообещал, что «снесет голову» Арбелоа. Альваро ответил: «Начинай, когда захочешь», утверждает Relevo.
Главный судья матча отправил Торреса отдыхать, а Арбелоа показал желтую карточку.
Игра завершилась со счетом 2:2, но по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Реал».
Ранее сообщалось, что болельщики «Эспаньола» накинулись на игроков «Барселоны», праздновавших чемпионство в Ла Лиге.
Напомним, что в воскресенье «Барса» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 и досрочно завоевала титул чемпиона Испании.