Выяснилось, когда тренер Почеттино подпишет контракт с «Челси»

Маурисио Почеттино на этой неделе прилетит в Лондон для подписания контракта с «Челси», сообщает Sky Sports. Условия с руководством «синих» уже согласованы, осталось уладить формальности. Соглашение будет рассчитано на 3 года.

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В текущем сезоне лондонский «Челси» уже дважды менял тренеров. Сначала из команды уволили Томаса Тухеля, а затем в отставку отправили Грэма Поттера. До конца сезона командой руководит Фрэнк Лэмпард.

Последним клубом Маурисио Почеттино был ПСЖ. Он руководил французами с января сезона 2020/21 по июль 2022/23. Вместе с парижанами специалист выиграл чемпионат Франции (21/22), стал обладателем Кубка Франции (20/21) и Суперкубка (20/21). В Лиге чемпионов Почеттино вместе с ПСЖ доходил до полуфинала в сезоне 20/21 и до стадии 1/8 (2021/22).

До французов 51-летний специалист пять лет тренировал лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (с июля 2014 года по ноябрь 2019 года).