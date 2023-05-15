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Во Франции захотели наказать отказавшихся участвовать в ЛГБТ-акции футболистов

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера оценила отказ ряда футболистов участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время матчей 35-го тура чемпионата страны. Ее цитирует Le Parisien.

Во Франции хотят наказать футболистов, отказавшихся участвовать в ЛГБТ-акции
© Lenta.ru

«Я глубоко сожалею, что у нас во Франции нет 100 процентов игроков, которые придерживаются этого принципа недискриминации. Мы живем в стране, которая всегда поощряла уважение к другим, к правам человека», — заявила она.

Министр призвала клубы наказать игроков, отказавшихся выходить на поле из-за ЛГБТ-акции.

В рамках акции, проходившей 13 и 14 мая, футболисты команд двух высших дивизионов должны были выступать в форме с радужной символикой. Из-за этого матчи пропустили один игрок «Генгама» и четыре атлета «Тулузы».

Ранее стало известно, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.

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