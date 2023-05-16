Вратарь Шелия высказался о готовности «Ахмата» стать топ-клубом России

«Готовность «Ахмата» стать топ-клубом России? Покажет только время. Как бы мы сейчас ни кричали, что «Ахмат» способен обыграть любую команду, но в РПЛ все могут побеждать. И, как мне кажется, так было всегда. Итоговое место в таблице покажет, на каком мы уровне», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.