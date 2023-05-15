Футбольный эксперт раскритиковал иностранных тренеров

Футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал некоторых иностранных тренеров из клубов Российской Премьер-Лиги. В частности, он высказался о Славише Йокановиче из «Динамо» и Жозепе Клотете из «Торпедо». По мнению Ловчева, эти специалисты ничем не лучше отечественных тренеров.

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«На мой взгляд, разговор о результате и работе Йокановича гораздо глубже, чем просто «у него не получилось». Когда его назначали, я был в эфире — и не знал, кто это вообще такой. Мне стали объяснять, что он дважды выигрывал первую лигу Англии и это достижение, за которое человека надо звать в Россию — он заслужил.

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Погодите, но никто почему-то не говорит, если речь о результате, о достижении Димы Парфёнова, который выиграл Кубок страны с посредственной командой, которую после завоевания трофея закрыли. Это что за подход такой — человек выиграл первую лигу в Англии и этим заслужил место в одной из больших команд РПЛ.

При Йокановиче я вообще не понял, во что хоть играть собирались. Мы весь год слышали разговоры о том, что Сазонов переходит в сборную Грузии, а Захаряна зовёт «Челси». И так весь год! Год шли разговоры о том, кого он поставит — Смолова, который перестал забивать, или Тюкавина, который забивать начал. Игры никакой не было, тренер совершенно не показал себя — более того, спустя год его работы в РПЛ так и осталось загадкой: а что за человек он вообще, что за тренер? Какой-то человек-невидимка. Люди деградировали. Макаров из дриблёра, которого сравнивали с самим Роббеном, превратился в статиста. Сник Захарян.

Теперь тот самый разговор «пошире». Йоканович год отработал — завалил работу. «Торпедо» взяло человека, который вылетел, — да, шансов изначально было немного, но вылет получился скандальным. Он ничем не доказал, что является лучше наших. Он тут поссорился с судьями, повыгонял футболистов — и говорит такой: моя работа только начинается с 3 июня. То есть после вылета его работа только начинается! Не понимаю, почему этот человек получил работу, которую выполнял Талалаев.

Я полностью согласен с теми, кто говорит, что пришло время заняться российским футболом. Мы не занимались им, и теперь, после всех историй с легионерами, с их отъездом и параллельным грабежом наших клубов, нас заставляют заниматься резервом — игроками, тренерами.

Клотет, Йоканович — чем эти люди лучше тех, кто у нас есть на своём тренерском рынке? Что это за кадровый выбор? Раз за разом читаю, что в Англии есть какие-то качественные критерии на футболистов. Не знаю, есть ли на тренеров, но у меня ощущение, что мы стали брать людей довольно спорных. И время показывает, что они несостоятельны в нашем чемпионате.