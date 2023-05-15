$77.20+1.3284.25+1.36

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев может перейти в «Рубин» за 120 млн рублей

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Инсайдер сообщил, за сколько вратарь «Крыльев Советов» может перейти в «Рубин»
© Чемпионат.com

По информации источника, главный тренер казанцев Рашид Рахимов заинтересован в приобретении нового молодого голкипера для игры в РПЛ в следующем сезоне. Сумма отступных в контракте Ломаева составляет 120 млн рублей.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Ломаев и пять других игроков «Крыльев Советов» привлекли к себе внимание «Рубина» и московского «Локомотива» и покинут самарский клуб в летнее трансферное окно.

24-летний Ломаев сыграл за «Крылья» 27 матчей в текущем сезоне, пропустив в них 41 мяч и четыре раза оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с самарцами рассчитан до 2025 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий