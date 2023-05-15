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Стал известен ближайший соперник сборной России по футболу

По данным «Спорт-Экспресса», сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна 15 июня в Москве.

Стал известен ближайший соперник сборной России по футболу
© Соцсети

Напомним, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее сообщал о ведущихся переговорах о возможных товарищеских матчах с федерациями азиатских и африканских стран.

Россияне дважды играли со сборной Камеруна. На чемпионате мира 1994 года Россия оказалась сильнее со счетом 6:1, а в 2011 году в Зальцбурге команды сыграли со счетом 0:0 в товарищеской встрече.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал варварским решение ФИФА о легионерах.

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