Египетского нападающего оштрафуют за отказ надеть радужную футболку

«Нант» оштрафует форварда, отказавшегося надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».

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Ранее Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на игру с «Тулузой» и не попал в заявку на матч, который завершился со счетом 0:0.

Как сообщает Ouest-France, «Нант» не применит спортивные санкции к нападающему, но накажет его финансово.