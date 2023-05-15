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«Нант» оштрафует форварда сборной Египта Мохамеда. Он отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»

«Нант» оштрафует форварда, отказавшегося надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».

Египетского нападающего оштрафуют за отказ надеть радужную футболку
© Sports.ru

Ранее Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на игру с «Тулузой» и не попал в заявку на матч, который завершился со счетом 0:0.

Как сообщает Ouest-France, «Нант» не применит спортивные санкции к нападающему, но накажет его финансово.

Отмечается, что перед принятием решения об отказе от радужной футболки Мостафа долго сомневался, но в последний момент все же решил не надевать ее, так как чувствовал «угрызения совести».

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