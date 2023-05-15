Египетского нападающего оштрафуют за отказ надеть радужную футболку

«Нант» оштрафует форварда сборной Египта Мохамеда. Он отказался надеть радужную футболку на матч с «Тулузой»
«Нант» оштрафует форварда, отказавшегося надеть радужную футболку на матч с «Тулузой».
Ранее Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку на игру с «Тулузой» и не попал в заявку на матч, который завершился со счетом 0:0.
Как сообщает Ouest-France, «Нант» не применит спортивные санкции к нападающему, но накажет его финансово.
Отмечается, что перед принятием решения об отказе от радужной футболки Мостафа долго сомневался, но в последний момент все же решил не надевать ее, так как чувствовал «угрызения совести».
Кирсан Илюмжинов: «Спрашивал инопланетян, почему они не раскроются. Один ответил: «Вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации еще не дорос»
«Уфа» подтвердила, что может лишиться профессионального статуса: «У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий»
Андреа Петкович: «Однажды мы с Гиселой Дулко случайно поцеловались у сетки. Так что меня не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA»