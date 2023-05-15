«Локомотив» объявил о расторжении контракта с аргентинской футболисткой

«Спасибо клубу, что пошёл навстречу. По семейным обстоятельствам я вынуждена вернуться домой, в Аргентину. Сейчас мне очень важно быть рядом со своей семьёй. Я хочу сказать спасибо клубу и команде, где меня тепло приняли и помогали в моей адаптации, игрокам, которые поддерживали меня всегда. Большое спасибо нашим невероятным болельщикам за поддержку и эмоции. Я ухожу, но остаюсь красно-зелёной, буду скучать и болеть за наших девчонок! Успеха команде. Вперёд, «Локо»!» — сказала Дельгадо.