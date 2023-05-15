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Бывший футбольный арбитр Хусаинов заявил, что российские судьи никогда не вернут себе авторитет

Экс-арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Legalbet.

Экс-арбитр Хусаинов: российские судьи никогда не вернут себе авторитет
© ТАСС

«Одни и те же арбитры из тура в тур совершают одни и те же ошибки. Причем в угоду разных клубов.

Существует человеческий фактор. Тут, как мне кажется, какой-то коммерческий — существует выгода для ряда лиц. Ну, не назначали бы этих судей после грубейших ошибок, а тут получается свой своего назначает.

Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет», — сказал Хусаинов.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» отправит обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные судейские решения в матче 27-го тура РПЛ с «Химками».

Встреча завершилась вничью 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов.

После 27-го тура РПЛ «Спартак» делит третье место с «Ростовом» в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. У идущего вторым ЦСКА на четыре балла больше.

Петербургский «Зенит» в 26-м туре оформил свое пятое чемпионство подряд.

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