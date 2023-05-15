Экс-арбитр Хусаинов: российские судьи никогда не вернут себе авторитет

Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет», — сказал Хусаинов.