Экс-арбитр Хусаинов: российские судьи никогда не вернут себе авторитет

Бывший футбольный арбитр Хусаинов заявил, что российские судьи никогда не вернут себе авторитет
Экс-арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Legalbet.
«Одни и те же арбитры из тура в тур совершают одни и те же ошибки. Причем в угоду разных клубов.
Существует человеческий фактор. Тут, как мне кажется, какой-то коммерческий — существует выгода для ряда лиц. Ну, не назначали бы этих судей после грубейших ошибок, а тут получается свой своего назначает.
Спорт очень изменился, футбол в частности. Развиваются технологии, но они не влияют на качество судейства. Иногда смотришь и задумываешься: а разбирается ли судья в футболе? Российские арбитры никогда не вернут себе авторитет», — сказал Хусаинов.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» отправит обращение в экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные судейские решения в матче 27-го тура РПЛ с «Химками».
Встреча завершилась вничью 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов.
После 27-го тура РПЛ «Спартак» делит третье место с «Ростовом» в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. У идущего вторым ЦСКА на четыре балла больше.
Петербургский «Зенит» в 26-м туре оформил свое пятое чемпионство подряд.