Тренер Игнатьев: у Йокановича не было эмоциональных сил взаимодействовать с игроками

«Люди, которые сделали такой выбор, осознают всю ситуацию. Они находятся в эпицентре и понимают картину происходящего. Видимо, поняли безнадежность положения. У него не было эмоциональных сил взаимодействовать с командой, футболистам было сложно работать с человеком с пустой идеей», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».