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Тренер Игнатьев заявил, что у Йокановича не было эмоциональных сил взаимодействовать с игроками

Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера московского «Динамо».

Тренер Игнатьев: у Йокановича не было эмоциональных сил взаимодействовать с игроками
© РИА Новости

14 мая бело-голубые на своем поле с разгромным счетом уступили грозненскому «Ахмату» (0:3) в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры в клубе сообщили, что Славиша Йоканович не будет готовить команду к следующему матчу.

«Люди, которые сделали такой выбор, осознают всю ситуацию. Они находятся в эпицентре и понимают картину происходящего. Видимо, поняли безнадежность положения. У него не было эмоциональных сил взаимодействовать с командой, футболистам было сложно работать с человеком с пустой идеей», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

54-летний специалист возглавил «Динамо» перед стартом сезона. В 38 матчах под руководством сербского тренера команда одержала 16 побед при восьми ничьих и 14 поражениях.

Московский клуб после 27 матчей в РПЛ набрал 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре москвичи в гостях сыграют со столичным «Торпедо» (20 мая).

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