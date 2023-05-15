Для «Динамо» нашли временную замену главному тренеру

«Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца, а перед этим работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2». Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодёжной команды Павел Фигон.