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Павел Алпатов будет готовить «Динамо» к ближайшим матчам

32-летний российский специалист Павел Алпатов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» и уже приступил к подготовке команды к ближайшим играм.

Для «Динамо» нашли временную замену главному тренеру
© Чемпионат.com

«Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца, а перед этим работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2». Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодёжной команды Павел Фигон.

Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», – сообщает пресс-служба «Динамо».

Напомним, Славиша Йоканович был уволен с поста главного тренера после поражения «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:3) 14 мая.

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