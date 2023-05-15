Мостового не уволят с поста главного тренера Fight Nights. Клуб хочет внести изменения в тренерский штаб
Fight Nights не собираются увольнять Александра Мостового с поста главного тренера.
Тем не менее президент клуба Камил Гаджиев анонсировал возможные изменения в тренерском штабе.
«Мостовой бывает один раз в неделю на тренировке. Главный тренер у нас остаётся — это Александр Мостовой. Но, возможно, будет изменение в тренерском составе.
Скорее всего, мы Арама в каком-то качестве привлечем. Арам в Дубае, приехать и тренировать команду он не может. Сегодня будем думать, в какой конфигурации Арама задействовать.
Речь идет об удаленной работе. Аналитика, которой он уже занимается, он ей всегда занимался», – сказал босс Fight Nights.
Арам Айрапетян – бывший главный тренер Reality. Сейчас он работает в детской футбольной академии Павла Мамаева и Федора Смолова.
Fight Nights на старте сезона Winline Медиалиги одержали одну победу и потерпели два поражения в трех турах.
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