Халк поздравил «Зенит» с чемпионством, назвав клуб великим

«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом — и пятым подряд! Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своём сердце. Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю!» — сказал Халк.