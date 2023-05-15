В «Рубине» отреагировали на информацию, что клуб собирается подписать Дзюбу

«Конечно, такой игрок всегда нужен. Но пока у нас нет Дзюбы в шорт-листе. На данный момент ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.