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Стали известны шаги «Барселоны» по возвращению Месси

Руководство «Барселоны» предприняло первые шаги по возвращению аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в команду. Об этом стало известно журналистке Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Веронике Брунати.

Стали известны шаги «Барселоны» по возвращению Месси
© Lenta.ru

По информации источника, каталонцы официально запросили Ла Лигу предоставить документ о том, что Месси может быть зарегистрирован. «Барселона» направит письмо 35-летнему футболисту в качестве гарантии его перехода. Отмечается, что желание Месси вернуться в «Барселону» связано с личными, а не экономическими мотивами.

4 мая стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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