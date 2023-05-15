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Маунт вернулся к тренировкам после перенесённой операции

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт вернулся к тренировкам с основной группой после перенесённой операции, сообщает официальный сайт клуба.

Маунт вернулся к тренировкам после перенесённой операции
© globallookpress.com

Напомним, в конце апреля английский хавбек вынужден был согласиться на оперативное вмешательство после травмы лобковой кости.

Тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард в недавнем интервью выразил надежду на то, что Маунт примет участие хотя бы в двух из трёх оставшихся матчей чемпионата Англии.

В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина 34 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось об отсутствии прогресса в переговорах Маунта с представителями клуба о новом соглашении.

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