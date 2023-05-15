The Guardian: Осимхен, Мартинес и Тони – в шорт-листе «Челси»

«Челси» включил в шорт-лист трёх форвардов: Виктора Осимхена («Наполи»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Айвана Тони («Брентфорд»), сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб заинтересован в первую очередь в подписании Осимхена или Мартинеса. Боссы команды понимают, что цена на этих двух игроков будет высока и поэтому рассматривают подписание Тони как альтернативный вариант.

Сообщается, что лондонцы включили 27-летнего английского форварда в шорт-лист несмотря на то, что он признал вину в нарушениях регламента о ставках. В связи с этим Тони может быть в любой момент дисквалифицирован на длительный срок.

В текущем сезоне на счету английского нападающего 21 гол за «Брентфорд» во всех турнирах. У Осимхена и Мартинеса по 28 и 24 забитых мяча, соответственно.