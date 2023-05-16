«Милан» может отправить Пиоли в отставку

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли по окончании сезона может быть отправлен в отставку, сообщает Sportitalia. По данным источника, владелец клуба Джерри Кардинале недоволен работой специалиста.

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Существует большая вероятность, что Пиоли отправят в отставку. В этом случае его может сменить Антонио Конте. Именно бывший наставник «Тоттенхэма» является главным кандидатом на данную должность.

Утверждается, что Кардинале уже общался с Конте. Он поговорил с итальянским тренером во время матча «Милана» и «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов.