Уткин: «Милан» не был горазд бороться за финал ЛЧ

«Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Жиру занимался фитнесом. Он не получил ни одной дельной передачи за четыре тайма. Единственное, что он смог показать, — это торс, когда он менял порванную футболку. Игра Милана была настолько беззубой, что становится интересно: кто и зачем столь страстно держал Оливье, что порвал его одежду.