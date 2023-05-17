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Василий Уткин: «Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал ЛЧ

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались итальянские «Интер» и «Милан». Хозяева одержали победу — 1:0. Общий счёт — 3:0.

Уткин: «Милан» не был горазд бороться за финал ЛЧ
© Чемпионат.com

«Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Жиру занимался фитнесом. Он не получил ни одной дельной передачи за четыре тайма. Единственное, что он смог показать, — это торс, когда он менял порванную футболку. Игра Милана была настолько беззубой, что становится интересно: кто и зачем столь страстно держал Оливье, что порвал его одежду.

Зачем вышел на поле Мессьяс, можно писать дипломы. Иначе не догадаешься. Про Леау и говорить смешно. Игрок для слабой команды. Без пространства, без контратаки он просто прикольный фрик, которого можно изготовить в миниатюре и вешать на ёлку. На этом функционал исчерпан.

Ну и вот на кой они высадили Наполи. Непонятно же. Было бы хотя бы интересно», — написал Уткин в телеграм-канале.

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