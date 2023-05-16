Футболистом "Зенита" Клаудиньо заинтересовались в "Палмейрас"

Бразильский "Палмейрас" интересуется игроком петербургского "Зенита" Клаудиньо, передает Goal.

Отмечается, что "Палмейрас" хочет сделать предложение футболисту уже этим летом. Трансферное окно в Бразилии откроется в июле. Отмечается, что "Зенит" хочет за бразильца около 20 миллионов евро.

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов "Зенита" Малкома, Клаудиньо и Мантуана, ранее заявил, что по его клиентам не поступало предложений из зарубежных чемпионатов. В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны".

Напомним, "Зенит" досрочно гарантировал себе победу в сезоне-2022/23 РПЛ, обыграв в 26-м туре московский "Спартак" со счетом 3:2.