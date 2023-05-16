$79.10+1.9086.09+1.84

Стефано Пиоли: у Милана всё ещё есть отличный шанс выйти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».

Пиоли: "У Милана всё ещё есть отличный шанс выйти в финал Лиги чемпионов"
© Чемпионат.com

«Нам нужно будет быть сбалансированными, компактными и играть как команда, способная обыграть наших соперников. Мы знаем, насколько важным будет первый гол: не имеет значения, на какой минуте он будет забит. Мы начали говорить об этой игре в воскресенье утром. У нас есть только один шанс, и мы должны сыграть этот матч с исключительным настроем.

Какое настроение на тренировочной площадке? Это настроение команды, которая знает, что у неё всё ещё есть отличный шанс, поэтому она сосредоточена, полна решимости и желания попытаться переломить ситуацию, когда шансы против неё. Мало кто мог себе представить, что «Милан» зайдёт так далеко, но теперь мы хотим выйти в финал. Первый матч был не таким, как мы хотели, но это другая игра», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий