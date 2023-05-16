Фанаты "Барселоны" пожелали смерти игроку "Реала"

Стоит отметить, что болельщики сине-гранатовых уже скандировали подобную кричалку во время очного поединка команд в Примере. Тогда Ла Лига подала жалобу в суд Барселоны из-за расистских выкриков в адрес нападающего "Реала".

Напомним, что в воскресенье "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона Испании. В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски (дубль), Алекс Бальде и Жюль Кунде. Это позволило подопечным Хави Эрнандеса набрать 85 очков и досрочно выиграть титул. Это 27-й чемпионский титул в истории "Барселоны". Больше лишь у "Реала" (35). В следующем туре сине-гранатовые на своем поле сыграют с клубом "Реал Сосьедад".