Арбитр Федотов разобрал момент с отменённым голом ЦСКА в ворота «Торпедо»

«Помощник поднял флаг, и это тот случай, когда эпизод отдаётся боковому арбитру. Какое бы он ни принял решение, VAR не имел бы права его рассматривать, потому что стопроцентных доказательств наличия или отсутствия офсайда не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.