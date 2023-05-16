Андрей Шевченко назвал лучший момент своей жизни

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко вспомнил события розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2002/2003.

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«Каждый раз, когда я вспоминаю о том пенальти (в финальном матче с «Ювентусом» – прим. «Чемпиоанта»), меня охватывают эмоции. Это лучший момент в моей жизни.

Сезон начался для меня очень плохо, с трёхмесячной травмы. Возвращаться было очень тяжело, потому что Анчелотти сменил схему на 4-3-2-1. Мне это не очень нравилось, но это сработало, команда играла хорошо.

Я ждал своего момента, и в конце концов он настал в матче против «Реала». Анчелотти позвонил мне перед игрой и сказал, что даст шанс сыграть. Ему удалось мотивировать меня, хотя я и так был очень мотивирован. Мы выиграли со счётом 1:0, я забил красивый гол.