Жозе Моуринью: "Нынешний сезон для «Ромы» — фантастический"

«Фаны должны меня слушать. Когда мы несколько недель занимали второе или третье место в таблице, я всегда говорил, что команда может играть только по одной игре за неделю. Потому что, когда количество матчей накапливалось, у нас не было ресурсов, чтобы пройти весь путь в обоих турнирах.



Мы старались никогда не выбирать между ними, но последние два-три месяца говорю именно об этом.



Наш сезон — фантастический. Люди могут говорить, что хотят, и анализировать результаты, выигрываем мы или нет, финишируем четвёртыми или седьмыми, но для меня это был сезон, сыгранный на абсолютном лимите. Это для меня фантастично. Это снова был трудный матч. Мы скорее заслужили ничью, чем выстрадали её. Белотти имел отличный шанс забить, нам не дали пробить чистейший пенальти. Всё было хорошо», — приводит слова Моуринью Pazzi Di Fanta.