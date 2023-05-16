Талалаев заявил, что Дзюба должен быть ему благодарен

Тренер "Химок" Талалаев заявил, что форвард "Локомотива" Дзюба должен быть ему благодарен
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, ранее возглавлявший московское «Торпедо», прокомментировал несостоявшийся переход в столичный клуб нападающего Артема Дзюбы.
Напомним, что 34-летний форвард не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с московским «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
«Я не был согласен на моментальное подписание контракта, потому что были сомнения. Для «Торпедо» он был очень дорогим, и не факт, что мы бы его реализовали в том футболе, в который тогда играли.
Думаю, Дзюба должен быть мне благодарен, что мы его не взяли, и сейчас он показывает то, что показывает с «Локомотивом», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.
Черно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:3 в 27-м туре чемпионата России и потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.