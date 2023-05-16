Талалаев заявил, что Дзюба должен быть ему благодарен

«Я не был согласен на моментальное подписание контракта, потому что были сомнения. Для «Торпедо» он был очень дорогим, и не факт, что мы бы его реализовали в том футболе, в который тогда играли.



Думаю, Дзюба должен быть мне благодарен, что мы его не взяли, и сейчас он показывает то, что показывает с «Локомотивом», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».