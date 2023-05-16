$79.10+1.9086.09+1.84

Тренер "Химок" Талалаев заявил, что форвард "Локомотива" Дзюба должен быть ему благодарен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, ранее возглавлявший московское «Торпедо», прокомментировал несостоявшийся переход в столичный клуб нападающего Артема Дзюбы.

Талалаев заявил, что Дзюба должен быть ему благодарен
© globallookpress.com

Напомним, что 34-летний форвард не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с московским «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

«Я не был согласен на моментальное подписание контракта, потому что были сомнения. Для «Торпедо» он был очень дорогим, и не факт, что мы бы его реализовали в том футболе, в который тогда играли.

Думаю, Дзюба должен быть мне благодарен, что мы его не взяли, и сейчас он показывает то, что показывает с «Локомотивом», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Черно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:3 в 27-м туре чемпионата России и потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий