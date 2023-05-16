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Молодёжка «Атлетико» могла разгромить скамейку запасных и раздевалку на стадионе «Реала»

Молодёжная команда мадридского «Атлетико» могла разгромить скамейку запасных и раздевалку стадиона молодёжки «Реала». Об этом сообщает журналист Марио Кортеганья в своём «твиттере».

Мадридскую команду подозревают в разгроме раздевалки на стадионе «Реала»
© Atletico Madrid

По информации источника, «Реал» после матча четвертьфинала Кубка Испании (4:2) обнаружил, что скамейка запасных и раздевалка гостевой команды, которой в этот раз был «Атлетико», оказались повреждены. Представители «королевского» клуба рассматривают вариант уведомить об этом инциденте руководство «матрасников» официально.

Отметим, что во время матча между главными тренерами молодёжных команд «Атлетико» и «Реала» Фернандо Торресом и Альаваро Арбелоа вспыхнул конфликт, который чуть не перерос в драку между специалистами.

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