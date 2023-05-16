«Барселона» готова заплатить € 45 млн за 18-летнего бразильца

Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего «Атлетико» Паранаэнсе Витора Роке € 45 млн. Об этом сообщает Goal.

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По информации источника, окончательная сумма потенциального трансфера ещё не определена, однако «Барселона» изучает вариант, при котором, кроме какой-либо фиксированной выплаты, в договор о переходе пропишут различные бонусы для «Атлетико».

Руководство «Атлетико» пока не получало официального предложения и понимает, что вряд ли сможет добиться € 60 млн отступных, прописанных в контракте Роке.