Фанаты «Барселоны» скандировали «Месси! Месси!» во время чемпионского парада
Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время празднования чемпионства.
«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.
Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! Месси!»
35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с «ПСЖ».
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