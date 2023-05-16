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Фанаты «Барселоны» скандировали «Месси! Месси!» во время чемпионского парада

Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время празднования чемпионства.

Фанаты «Барселоны» скандировали «Месси! Месси!» во время чемпионского парада
© Sports.ru

«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! Месси!»

35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с «ПСЖ».

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