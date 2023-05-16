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Роман Березовский: большинство команд РПЛ играют как аутсайдеры 3-4 года назад

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский высказался об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

Березовский: большинство команд РПЛ играют как аутсайдеры
© Чемпионат.com

«Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но на пальцах рук можно посчитать реально хорошие игры. Из последних вспоминается «Зенит» — «Локомотив». Но таких матчей, к сожалению, всё меньше. Большинство команд играют, как аутсайдеры РПЛ трёх-четырёхлетней давности. Это прежде всего в скоростях проявляется, в том числе принятия решений на поле. Образно говоря, с оттоком легионеров из всех приправ к основному блюду осталась одна соль. Ярких личностей намного меньше стало», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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