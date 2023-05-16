$79.10+1.9086.09+1.84

Агент Камано: Франсуа всё устраивает в «Локомотиве», но к нему есть интерес из Европы

Футбольный агент Адриан Альяй, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Франсуа Камано, заявил, что футболиста всё устраивает в российском клубе, однако к нему проявляет интерес несколько европейских команд.

Нападающим «Локомотива» интересуются европейские клубы
© Чемпионат.com

«Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать ход переговоров из уважения к боссам «Локомотива». Могу лишь сказать, что Франсуа всё устраивает в команде и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов», — приводит слова Альяя Metaratings.

27-летний гвинейский нападающий сыграл за «Локомотив» 35 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт Камано с московским клубом рассчитан до июня 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий