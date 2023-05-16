Нападающим «Локомотива» интересуются европейские клубы

«Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать ход переговоров из уважения к боссам «Локомотива». Могу лишь сказать, что Франсуа всё устраивает в команде и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов», — приводит слова Альяя Metaratings.