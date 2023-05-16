Комиссия рассмотрит пять эпизодов матча против "Химок" по обращению "Спартака"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского "Спартака" на ближайшем заседании рассмотрит пять эпизодов матча чемпионата страны против "Химок". Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

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"Спартак" 13 мая на выезде в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с подмосковными "Химками" (1:1). В этой встрече красно-белые незадолго до перерыва остались вдесятером - за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Даниил Денисов.

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"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять моментов из матча против "Химок", - сообщили в службе коммуникаций РФС. - Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайме минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте - это показ второй желтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентиевича".

Чемпион сезона-2022/23 в РПЛ был определен досрочно - им 7 мая благодаря победе над "Спартаком" стал петербургский "Зенит". Красно-белые после 27 туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. На третьей позиции с 50 очками благодаря дополнительным показателям располагается "Ростов", вторым идет ЦСКА, в активе которого 54 очка.

"Спартак" до конца сезона проведет три матча в чемпионате России. 21 и 28 мая красно-белые дома встретятся с ЦСКА и клубом "Пари Нижний Новгород", а 3 июня в 30-м туре на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".

Об обращении "Крыльев Советов"

Также в службе коммуникаций РФС отметили, что на заседании ЭСК, которое состоится 16 мая, по обращению самарских "Крыльев Советов" рассмотрят два эпизода матча против московского "Локомотива" (1:1). В этой встрече речь будет идти об эпизодах на 48-й и 87-й минутах - голе нападающего железнодорожников Вильсона Изидора и непоказе ему второй желтой карточки. По мнению "Крыльев Советов", в первом случае взятие ворот не следовало засчитывать из-за офсайда, а во втором форвард должен был быть удален за неспортивное поведение.

"Крылья Советов" после 27 туров занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге. От 12-й позиции и зоны сохранения прописки в элите российского футбола самарцев отделяет одно очко. Отрыв от 15-го места и зоны прямого вылета в Мелбет - Первую лигу составляет 8 очков.