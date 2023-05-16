Нападающий Олусегун не останется в «Краснодаре»

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими европейскими клубами. Продолжаем делать всё, чтобы трансфер состоялся», — приводит слова Вильяма Д’Авила Sport24.