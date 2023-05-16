«Реал» готовит официальное предложение по Беллингему

«Реал Мадрид» в ближайшее время направит официальное предложение по Джуду Беллингему.

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«Сливочные» уже несколько недель назад согласовали детали личного контракта с 19-летним хавбеком сборной Англии.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, теперь «Реал» готовит официальное предложение для «Боруссии» Дортмунд. Оно будет включать бонусы.

При этом «Мадрид» с уважением относится к борьбе «Боруссии» за чемпионский титул в Бундеслиге. Вероятно, предложение поступит после того, как вопрос будет решен.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия», вероятно, договорятся о трансфере Джуда за 100+40 млн евро.