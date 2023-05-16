Бывший украинский футболист раскритиковал Шевченко из-за пророссийской кампании

«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если тебя пригласили посетить футбольный матч, а рядом сидит спортсмен с явными пророссийскими взглядами, то ты не должен прижиматься к нему с довольным лицом. Нормальные украинцы с этим дерьмом на гектар не приблизятся», — приводят слова Зозули украинские СМИ.

Шевченко является пятикратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Вместе с «Миланом» нападающий стал победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка Европы в 2003 году. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучшему футболисту Европы. Шевченко также стал рекордсменом сборной Украины по забитым мячам. На его счету 48 мячей в 109 матчах за национальную команду.