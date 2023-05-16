Мостовой: Дзюбе не надо менять "Локомотив" на "Рубин". Москва есть Москва
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью Rusfootball.info поделился мнением об информации по трансферному интересу казанского "Рубина" к форварду "Локомотива" Артему Дзюбе.
- Стоит ли Дзюбе переходить в "Рубин"?
- У "Локомотива" сейчас всё нормально. В "Рубине" тоже могло быть всё нормально - тем не менее, сейчас мы видим, что они всё выправляют, и "Рубин" сейчас вернется в РПЛ. Там многое сейчас поменялось. Я же думаю, что Артему не надо менять клуб. Надо подписывать или переподписывать контракт с "Локомотивом" и спокойно жить и играть в Москве. Все-таки Москва есть Москва.
- И в "Локомотиве" Дзюба очень хорошо адаптировался.
- Ну, дело в том, что Дзюба в любой команде пригодится, и он просто лишний раз всем всё доказал.
- Но наверняка у "Локомотива" будут более серьезные задачи на сезон, чем у "Рубина"?
- Ясно, что все мы отталкиваемся от того, что есть в наличии. Если мы сейчас говорим о том составе "Локомотива", что есть сейчас, и говорим о "Рубине", то, конечно, у "Локо" сильнее состав. Другое дело, что задачи все команды ставят. "Рубин" выйдет в РПЛ, и он тоже будет какую-то задачу ставить, отталкиваясь от того, что есть в команде в наличии.