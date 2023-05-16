Мостовой: Дзюбе не надо менять "Локомотив" на "Рубин"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью Rusfootball.info поделился мнением об информации по трансферному интересу казанского "Рубина" к форварду "Локомотива" Артему Дзюбе.

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- Стоит ли Дзюбе переходить в "Рубин"?

- У "Локомотива" сейчас всё нормально. В "Рубине" тоже могло быть всё нормально - тем не менее, сейчас мы видим, что они всё выправляют, и "Рубин" сейчас вернется в РПЛ. Там многое сейчас поменялось. Я же думаю, что Артему не надо менять клуб. Надо подписывать или переподписывать контракт с "Локомотивом" и спокойно жить и играть в Москве. Все-таки Москва есть Москва.

- И в "Локомотиве" Дзюба очень хорошо адаптировался.

- Ну, дело в том, что Дзюба в любой команде пригодится, и он просто лишний раз всем всё доказал.

- Но наверняка у "Локомотива" будут более серьезные задачи на сезон, чем у "Рубина"?