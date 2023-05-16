Полузащитник ЦСКА Мендес: решение переехать в Россию — правильное

«Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным. Ваш чемпионат — определённая витрина, тебя знают все тренеры и скауты. До ЦСКА у меня было ещё два предложения, но они показались мне не очень серьёзными. ЦСКА, напротив, демонстрировал большую заинтересованность в моём переходе, что меня тоже подкупило и добавило мотивации. В РПЛ за моей игрой могут наблюдать лучшие клубы мира, и это очень важно. Если бы я остался в Чили, ко мне бы не было столько внимания».