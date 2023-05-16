«Кубань» объявила об отставке главного тренера Андрея Сосницкого

Футбольный клуб «Кубань» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Андрея Сосницкого.

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Соглашение специалиста с краснодарским клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Вместе с Сосницким «Кубань» покинут и три члена его тренерского штаба.

Сосницкий возглавил «Кубань» в январе 2023 года. Под его руководством краснодарцы успели провести 11 матчей, в которых одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

«Кубань» сообщила, что в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Кубани» станет Александр Григорян.