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Мбаппе заявил о предательстве со стороны ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о предательстве со стороны руководства парижского клуба. Такое мнение озвучил журналист The Athletic Марио Кортегана.

Мбаппе заявил о предательстве со стороны ПСЖ
© Lenta.ru

Источник сообщил, что Мбаппе жалеет о продлении контракта с французами. «Он чувствует себя преданным, поскольку обещанное клубом не было выполнено», — заявил журналист. Отмечается, что футболист хочет перейти в мадридский «Реал», в связи с чем его окружение пытается начать новые переговоры с клубом.

14 мая газета Marca сообщила, что трансфер Мбаппе в «Реал» не случится летом 2023 года из-за высокой зарплаты игрока и нежелания мадридцев платить ПСЖ. Отмечается, что переход может состояться в 2024 году, если футболист решит расстаться с парижанами.

21 мая 2022 года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого у него была договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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