Новый стадион «Факела» будет с искусственным полем

Новый стадион воронежского футбольного клуба «Факел» будет иметь искусственное покрытие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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Строительство новой арены «Факела» началось в 2022 году. Сообщалось, что стадион будет вмещать до 10 тысяч зрителей. Открытие арены запланировано на 2023 год.

«Арена возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным», – написал Гусев в своём телеграм-канале.

В сезоне-2022/2023 «Факел» выступает в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Команда вернулась в высший дивизион чемпионата России, где в последний раз играла в 2001 году.

Воронежский клуб принимает соперников на Центральном стадионе профсоюзов, который вмещает более 20 тысяч зрителей.