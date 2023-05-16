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Агент Клаудиньо назвал фейком информацию об интересе «Палмейраса» к футболисту

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболиста «Зенита» Клаудиньо, назвал фейком информацию об интересе «Палмейраса» к своему клиенту.

Агент Клаудиньо назвал фейком информацию об интересе «Палмейраса» к футболисту
© Чемпионат.com

«Интерес «Палмейраса»? Это фейк», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Контрактное соглашение бразильского хавбека с клубом рассчитано до 2027 года. Ранее сообщалось, что «Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. При этом бразильский клуб понимает, что «Зенит» не продаст Клаудиньо за сумму менее € 20 млн. По данным СМИ, на прошлой неделе агенты Клаудиньо прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока.

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