Агент Клаудиньо назвал фейком информацию об интересе «Палмейраса» к футболисту

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Контрактное соглашение бразильского хавбека с клубом рассчитано до 2027 года. Ранее сообщалось, что «Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. При этом бразильский клуб понимает, что «Зенит» не продаст Клаудиньо за сумму менее € 20 млн. По данным СМИ, на прошлой неделе агенты Клаудиньо прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока.