Минспорта Башкирии: «Уфа» будет иметь условия для продолжения существования

«Есть обозначенный бюджет финансирования. Его составляют как внебюджетные источники, так и бюджет республики. Несмотря на то что ситуация может измениться, бюджет на сегодня сформирован и будет утвержден на новый сезон из расчёта — 200 миллионов из бюджета и 200 миллионов извне. То есть ничего не меняется. Поэтому никаких беспокойств нет. Сейчас идёт процесс лицензирования на следующий сезон, мы как учредители клуба находимся на прямой связи с Российским футбольным союзом. Официально заявляю — футбольный клуб «Уфа» будет иметь все условия для того, чтобы дальше работать и, надеюсь, побеждать», — приводят слова Хабибова «РИА Новости Спорт».