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В Минспорта Башкирии заявили, что «Уфа» будет иметь условия для продолжения существования

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов заявил, что футбольный клуб «Уфа» будет иметь все условия для продолжения своего существования. Политик отметил, что сейчас нет никаких беспокойств, потому что бюджет на следующий сезон уже утверждён.

Минспорта Башкирии: «Уфа» будет иметь условия для продолжения существования
© ФК "Уфа"

«Есть обозначенный бюджет финансирования. Его составляют как внебюджетные источники, так и бюджет республики. Несмотря на то что ситуация может измениться, бюджет на сегодня сформирован и будет утвержден на новый сезон из расчёта — 200 миллионов из бюджета и 200 миллионов извне. То есть ничего не меняется. Поэтому никаких беспокойств нет. Сейчас идёт процесс лицензирования на следующий сезон, мы как учредители клуба находимся на прямой связи с Российским футбольным союзом. Официально заявляю — футбольный клуб «Уфа» будет иметь все условия для того, чтобы дальше работать и, надеюсь, побеждать», — приводят слова Хабибова «РИА Новости Спорт».

«Уфа» занимает 16-е место в Первой лиге после 31 матча с 29 очками. Уфимский клуб идёт в зоне вылета.

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