Березовский сравнил зарплаты футболистов в России и Армении

Достойные — это до 10 тыс. долларов. Но столько получают единицы — действительно звездные футболисты по армянским меркам. А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тыс. долларов. В РПЛ основная масса игроков получает гораздо больше», — приводит слова тренера «Чемпионат.com».