$79.10+1.9086.09+1.84

Экс-вратарь "Динамо" Березовский сравнил зарплаты футболистов в России и Армении

Экс-голкипер московского «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей в сборной Армении сравнил уровень зарплат в чемпионате этой страны и в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Березовский сравнил зарплаты футболистов в России и Армении
© РИА Новости

«В Армении всего два-три клуба предлагают действительно достойные зарплаты. В России таких команд гораздо больше.

Достойные — это до 10 тыс. долларов. Но столько получают единицы — действительно звездные футболисты по армянским меркам. А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тыс. долларов. В РПЛ основная масса игроков получает гораздо больше», — приводит слова тренера «Чемпионат.com».

Помимо «Динамо», Березовский выступал за петербургский «Зенит», столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки». Он работает в сборной Армении с 2020 года.

Ранее Роман Березовский заявил, что национальной команде Армении пригодился бы футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий