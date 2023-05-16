Экс-вратарь "Динамо" Березовский сравнил зарплаты футболистов в России и Армении
Экс-голкипер московского «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей в сборной Армении сравнил уровень зарплат в чемпионате этой страны и в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
«В Армении всего два-три клуба предлагают действительно достойные зарплаты. В России таких команд гораздо больше.
Достойные — это до 10 тыс. долларов. Но столько получают единицы — действительно звездные футболисты по армянским меркам. А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тыс. долларов. В РПЛ основная масса игроков получает гораздо больше», — приводит слова тренера «Чемпионат.com».
Помимо «Динамо», Березовский выступал за петербургский «Зенит», столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки». Он работает в сборной Армении с 2020 года.
Ранее Роман Березовский заявил, что национальной команде Армении пригодился бы футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко.