«Оренбург» объявил о продлении контракта с полузащитником Мансильей

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей на три года.

Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. Мансилья станет игроком «Оренбурга» на постоянной основе с июля 2023 года. Его контракт с «Расингом» был рассчитан до 2024 года. Соглашение с «Оренбургом» подписано до 2026 года.