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«Оренбург» объявил о продлении контракта с Брайаном Мансильей на три года

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей на три года.

«Оренбург» объявил о продлении контракта с полузащитником Мансильей
© Чемпионат.com

Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. Мансилья станет игроком «Оренбурга» на постоянной основе с июля 2023 года. Его контракт с «Расингом» был рассчитан до 2024 года. Соглашение с «Оренбургом» подписано до 2026 года.

В 23 матчах за «Оренбург» в текущем сезоне во всех турнирах 26-летний Мансилья отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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